Декларируя всеобщее спасение человечества, современные «мессии» создают новые проблемы для мира.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В последние годы мировая пресса все чаще пестрит сенсационными заголовками, связанными с очередной инициативой очередного миллиардера по «осчастливливанию мира». То Илон Маск собирается колонизировать Марс, то он готов чипировать население земли. Или вот Билл Гейтс, который регулярно потрясает всех новыми идеями: то он беспокоится о тотальном вакцинировании населения планеты от всех болезней, то пытается спасти эту самую планету от глобального потепления путем распыления в атмосфере особых веществ, тормозящих солнечное тепло, то надеется избавиться от ураганов путем охлаждения океана, то борется с малярийными комарами при помощи специального излучения… Нынешние властители умов и миллиардов порой чувствуют себя всемогущими мессиями, призванными спасти этот гибнущий мир», - отметил митрополит Антоний.

По его мнению, сложно понять насколько идеи планетарного масштаба действительно диктуются человеколюбием или же это всего лишь очередной способ получить ещё больше денег.

Владыка подчеркнул, что параллельно с решением многих острых проблем, научный прогресс создал новые, глобальне – оружие массового поражения, загрязнение окружающей среды: современный человек продолжает ощущать тревогу и беззащитность перед новыми неведомыми кризисами.

«Ответ, думаю, на поверхности: пытаясь избавить человечество от проблем, новоявленные «мессии» создают новые проблемы. Прежде всего потому, что взваливают на себя непосильное бремя Творца. Вспомним евангельское: «без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5).

Все эти глобальные идеи по спасению человечества, начиная от безбожных экспериментов начала прошлого века и заканчивая такими же по сути безбожными экспериментами наших дней, видятся мне библейской Вавилонской башней - эдаким величественным невероятно технологичным, но одновременно бесчеловечным и обреченным на падение творением гордыни и самоуверенности», - заключил митрополит Антоний.