Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил 2 протокола в отношении судьи Конституционного Суда Украины, бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

«Еще 1 октября 2020 – почти за месяц до принятия известного решения КСУ – НАПК направило Тупицкому запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму, полученный им по законодательству государства-оккупанта. За такое нарушение НАПК должно было вручить судье админпротокол. 27 октября судья проголосовал за решение, в котором, в частности признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы. Следовательно, Тупицкий совершил действия в условиях реального конфликта интересов», - подчеркнули в агентстве.

«Теперь, когда Верховная Рада возобновила упомянутое право НАПК, мы должны составить 2 админпротокола по Тупицкому – за умышленное неуказание участка в декларации и о конфликте интересов», - отметил Новиков.

Он подчеркнул, что с 31 декабря 2020 действуют изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, по которым составить протокол о таких правонарушениях, если их совершил судья, могут только лично председатель НАПК или его заместители.

Напомним, 1 октября 2020 в рамках полной проверки декларации Александра Тупицкого НАПК направило судье запрос о предоставлении объяснений и документов. В запросе в частности ставился вопрос о причинах неуказания в декларации сведений о земельном участке, расположенной в Ялте Автономной Республики Крым.

7 октября 2020 Тупицкий сообщил НАПК, что он отбывает в ежегодный отпуск и просит продлить срок для дачи объяснений. Итак, он осознавал, что в отношении него НАПК может составить протокол о совершении правонарушения, связанного с коррупцией.

27 октября 2020 Тупицкий принял участие в рассмотрении решения КСУ № 13-р/2020, которым право НАПК составлять админпротоколы признано неконституционным.

Следовательно, Тупицкий голосовал за принятие решения в той редакции, которая удовлетворяла его частный интерес.

К тому же в своем решении судьи КСУ нарушили требования Конституции и отменили положения Закона Украины «О предотвращении коррупции», которые не обжаловались в конституционном представлении 47 народных депутатов.

Таким образом, в ходе руководства рассмотрением дела Тупицкий взял на себя исключительные полномочия парламента и субъектов права на конституционное обращение, чем грубо нарушил требования ст. 150 Конституции Украины и Закона Украины «О Конституционном Суде Украины».

Во время полной проверки декларации НАПК выявило, что в Едином реестре доверенностей имеется доверенность, которой 4 ноября 2018 Тупицкий уполномочил определенное лицо быть его представителем как собственника по нескольким объектам. Среди них - земельный участок, расположенный в АР Крым. Сведения об этом участке отсутствуют в Государственном земельном кадастре Украины. В то же время из документа «Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в переходе прав на объект недвижимости», изданного Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, следует, что 19 июля 2018 Тупицкий приобрел право собственности на указанный земельный участок по российскому законодательству. Таким образом, Тупицкий получил в фактическое пользование указанный земельный участок с нарушением Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» (ч. 4 ст. 11).

Закон Украины «О предотвращении коррупции» (в редакции от 24.10.2020) устанавливает, что в декларации указываются сведения об объектах недвижимости, которые, в том числе, находятся в аренде у субъекта декларирования и членов его семьи или на ином праве пользования, независимо от формы заключения сделки, в результате которого приобретено такое право. Врученные протоколы будут переданы в суд, ведь признать лицо виновным в совершении административного нарушения, связанного с коррупцией, может только суд.