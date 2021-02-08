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Завтра, 9 февраля, в Киеве сохранятся сложные погодные условия: метели, гололед, ночью - значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый). Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.

Днем также будет продолжаться незначительный снег, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, температура ночью 7-9 мороза, днем ​​- 2-4 ° мороза.

В КГГА напомнили, что с 15:00 8 февраля до улучшения погодных условий ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев.

Для уборки снега в столице привлечены более 4,5 тысячи сотрудников управляющих компаний и коммунальных предприятий. Также на дорогах столицы работают 453 единицы спецтехники и 500 работников (в составе 62 бригад с ручной уборки) КК «Киевавтодор».

В КГГА призвали водителей при возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а также не парковать автомобили на обочинах дорог, крайних полосах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
ForUm

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