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На кампанию вакцинации от коронавируса в Украине выделено 3,9 миллиарда гривен. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», сообщает Укринформ.

«Государственным бюджетом Украины на 2021 год предусмотрено всего более 3,9 миллиарда гривен для проведения прививочной кампании. Туда непосредственно входит и закупка вакцин», - сказал Степанов.

Он напомнил, что закупку вакцин по решению правительства будет осуществлять международная организация Crown Agents, с которой Украина сотрудничает с 2015 года.

По словам министра, в рамках инициативы COVAX Украина должна получить 8 млн доз вакцины, в частности 117 тыс. доз производства BioNTech / Pfizer и от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в течение первого и второго кварталов.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

5 февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. 
ForUm

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