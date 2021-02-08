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Президент Украины Владимир Зеленский планирует вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19 вместе с военнослужащими после того, как вакцину получат украинские медики. Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам в рамках форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Точно буду вакцинироваться с нашими военными. Как верховный главнокомандующий я это должен делать. Это будет в первой части, но на втором этапе», - отметил президент.

По его словам, сначала должно поступить почти 200 тыс. доз вакцины от компании Pfizer для украинских медиков, контактирующих с больными COVID-19.

«У нас сейчас есть прямые переговоры со странами, которые будут отдавать свои излишки. Уже есть контакты с Польшей», - сообщил Зеленский.

Глава государства также отметил, что сам готов сделать прививку от коронавируса в прямом эфире.

«Нам всем нужно в прямом эфире показать людям вакцинацию. Другого выхода нет - только на себе», - констатировал президент.

Также Зеленский выступает за то, чтобы от COVID-19 вакцинировались его родители.

«Важно показать, что мы не боимся вакцинировать своих родителей из-за их возраста. Я считаю, что это надо делать», - подчеркнул он.

Президент отметил, что в Украине могут быть отменены определенные карантинные ограничения для людей, которые сделали прививку или переболевших COVID-19.

«Мы не можем постоянно быть в напряженном формате ограничений», - резюмировал глава государства.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

5 февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. 
ForUm

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