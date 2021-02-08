В соцсети Twitter у аккаунта незаконного представительства Министерства иностранных дел России в оккупированном Крыму появилась отметка, свидетельствующая о «верификации» профиля, передает «Украинская правда».
Оккупанты завели страницу в соцсети в марте 2015 года.
Украинский сегмент в Twitter отреагировал на «официальный» статус российского МИД в Крыму.
Так, в топе хештегов появились #TwitterSupportsTerorrism и #CrimeaIsUkraine.
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