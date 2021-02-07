В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки было выявлено 7 новых случаев заболевания COVID-19. В общем болеет 671 человек. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских Сил ВСУ.

«По состоянию на 10.00 7 февраля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 671 человек», - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии выздоровели 15 083 лица, летальных случаев - 43.

На изоляции (в т. ч. Самоизоляции) находится 61 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в Житомирский военный госпиталь госпитализированы 3 военнослужащих. Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3370 человек, зафиксирован 81 летальный случай, 2297 пациентов выздоровели.