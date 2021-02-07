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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в ряде областей Украины в воскресенье, 7 февраля.

По данным спасателей, во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидаются сильные снегопады, на Закарпатье — с дождем. Ситуацию усложнит гололед и порывы ветра 15−20 м/с (II уровень опасности — желтый). На дорогах ожидается гололедица.

Также 7 и 8 февраля по всей стране, кроме Закарпатья и юга Одесской области, значительное снижение температуры: ночью до -12 -18 мороза, в северных областях местами до -20 -24, днем ​​до -8 -13 мороза.

В южных областях ночью -5 -10 мороза, днем ​​от -4 до +2.

8 февраля погода продолжит ухудшаться. В Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидается снег, порывы ветра 15−20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 20−30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30−40 см).

На Закарпатье, на Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях — снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Непогода затронет и Киев. 8 февраля в украинской столице ожидается значительный снег, порывы ветра 15−20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 15−20 см), на дорогах гололедица (II уровень опасности — желтый). Ожидается значительное снижение температуры: ночью -13 -16 мороза, днем ​​-7 -10.
ForUm

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