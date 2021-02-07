Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в ряде областей Украины в воскресенье, 7 февраля.
По данным спасателей, во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидаются сильные снегопады, на Закарпатье — с дождем. Ситуацию усложнит гололед и порывы ветра 15−20 м/с (II уровень опасности — желтый). На дорогах ожидается гололедица.
В южных областях ночью -5 -10 мороза, днем от -4 до +2.
8 февраля погода продолжит ухудшаться. В Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидается снег, порывы ветра 15−20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 20−30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30−40 см).
На Закарпатье, на Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях — снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
Непогода затронет и Киев. 8 февраля в украинской столице ожидается значительный снег, порывы ветра 15−20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 15−20 см), на дорогах гололедица (II уровень опасности — желтый). Ожидается значительное снижение температуры: ночью -13 -16 мороза, днем -7 -10.
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