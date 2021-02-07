Нацгвардия задержала и передала наряду полиции для выяснения обстоятельств мужчину, который с дрона снимал Институт ядерных исследований НАН Украины в Киеве.
Об этом сообщается на сайте Нацгвардии Украины.
«Во время несения службы военнослужащими 22-й бригады НГУ по охране Института ядерных исследований НАН Украины, начальник караула прапорщик Александр Грудненко, обнаружил гражданина, который проводил несанкционированную видеосъемку охраняемого объекта с использованием квадрокоптера», — говорится в сообщении.
С привлечением автомобильного патруля мужчина был задержан и впоследствии передан наряду полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
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