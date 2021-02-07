На Донбассе в районе Марьинки вечером 6 февраля погибли двое украинских военных, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Еще один служащий ВСУ получили ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

«Сегодня, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников — погибли, за жизнь третьего борются медики», — информируют в штабе.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Также в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации украинских позиций из стрелкового оружия вблизи Песок получил огнестрельное ранение один украинский военный. Раненого доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

О действиях российско-оккупационных войск уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.