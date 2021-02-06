Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения в субботу, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов на Донбассе. Украина из-за этого направила ноты в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, передаетTelegram-канал украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

«Сегодня, 6 февраля, около 13:00, в результате обстрела противником в районе Торецка и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.

Раненым военным оказана медицинская помощь, состояние стабильное.

Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.