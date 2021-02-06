В ночь на субботу, 6 февраля, на территории одного из киевских продуктовых рынков в Святошинском районе произошел пожар, в котором сгорело пять павильонов. Жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

«6 февраля, в 01: 40... на территории рынка по ул. Чернобыльской, 16/80 в Святошинском районе возник пожар. Погибших и травмированных нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара было уничтожено пять продуктовых павильонов и два повреждено.

По данным спасателей, пожар начался в одноэтажном торговом павильоне размером 3х4 кв.м, а позже распространением на шесть рядом расположенных павильонов общей площадью 300 кв.м.

«В 2:17 спасатели локализовали пожар, предотвратив дальнейшее распространение пламени. В 2:35 - пожар был ликвидирован», - отметили в ведомстве.

Причина пожара и ущерб устанавливается.