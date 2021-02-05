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В оккупированном Крыму в течение 2020 года более 25 украинских популярных сайтов блокировано полностью, еще 5 – частично, сообщает Крымская правозащитная группа.

«Крымская правозащитная группа в течение 2020 проводила регулярные мониторинги доступа к интернет-ресурсам и сигналу украинских радиостанций на территории Крыма.

Результаты мониторинга, проведенного в декабре среди 11 провайдеров в Крыму, показали, что более 25 украинских популярных сайтов блокировано полностью, еще 5 - частично. Кроме того, полностью заблокированы сайты Линкедин, Меджлиса крымскотатарского народа, «Свидетелей Иеговы», Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что мониторинг вещания FM-диапазона на севере Крыма показал, что сигнал украинских радиостанций доступен только в 7 из 19 населенных пунктов. Блокировка сигналов происходит благодаря вещанию крымских и российских радиостанций на тех же частотах, лицензии на которые имеют украинские вещатели. Кроме того, рядом с КПВВ «Чаплинка» на оккупированной территории установлена ​​новая телерадиовышка, что, вероятно, может использоваться для усиления блокировки украинской сигнала.
ForUm

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