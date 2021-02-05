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6-7 февраля холоднее всего будет в северной части Украины и на северо-востоке, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ночные часы температура воздуха там будет достигать -10-15 градусов, в ночь на воскресенье местами -15-22 градуса. Днем в субботу – -4-9 градусов, в воскресенье -9-12 градусов.

На остальной территории Украины ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -4-10 градусов, в центральной части -9-15 градусов, днем ​​в субботу -1-6 градусов, в воскресенье -4-9 градусов.

На юге днем 6-го февраля около нуля, в воскресенье ожидаются преимущественно «минусы». Закарпатье и Крым удержат течение дня + 2 + 5 градусов.

Антициклон Gizela приведет преимущественно сухую погоду на значительной части территории. Однако 6-го февраля предполагается снег на юге и юго-западе, а 7 февраля снег пройдет во всей западной части. На Закарпатье и на юге Крыма – вероятен дождь.

В Киеве на выходных будет морозно. В субботу ночью -10-12, днем ​​-5-7 градусов. В воскресенье мороз усилится, ночью -15-17, днем ​​-9-12 градусов.

Существенные осадки в течение 6-7 февраля в Киеве маловероятны. А вот в понедельник западный циклон с атмосферными фронтами принесет очередные снегопады.  
ForUm

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