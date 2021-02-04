Песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в необычном формате в связи с пандемией COVID-19, заявили организаторы.

«Мы вынуждены отказаться от привычного сценария проведения конкурса и рассматриваем три другие потенциальные варианты развития событий», - говорится в сообщении на сайте песенного конкурса, передает Радио Свобода.

Организаторы обещают, что определятся с форматом проведения конкурса в ближайшие недели, и отмечают, что приоритетными при выборе формата будут безопасность и здоровье участников и зрителей.

Среди возможных вариантов, рассматриваемых в Роттердаме - проведение онлайн-конкурса среди артистов или их офлайн-выступления без зрителей непосредственно в Нидерландах с соблюдением социальной дистанции и всех мер предосторожности.

При этом организаторы отметили, что не рассматривают вариант отмены конкурса.

По их словам, «Евровидение-2021» состоится в мае этого года.

Планируемый на 2020 год конкурс из-за пандемии перенесли на 2021-й. Но, как решил организатор конкурса, Европейский союз телерадиовещания, страны-участницы должны будут подать новые песни, хотя участники могут остаться те же.