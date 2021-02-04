также в разделеМир
США: «Северный поток-2» подрывает трансатлантическую безопасность 9
В Европе иранского дипломата приговорили к 20 годам трюмы 20
SpaceX запустила на орбиту еще 60 спутников Starlink 24
В НАТО готовы отвечать на агрессию России, несмотря на договоренность США и РФ 41
Локдауны привели к потеплению на планете 15
В Кремле прокомментировали санкции против телеканалов в Украине 22
Венгерские врачи заявили, что не могут рекомендовать вакцины из РФ и Китая 22
В ВОЗ не исключают утечку коронавируса из лаборатории в Ухане 12
Английский суд обязал экс-владельцев возместить £1 млн Приватбанку 11
Жителям итальянского городка запретили болеть COVID-19 19
Сурок из Пенсильвании оказался солидарен с харьковским Тимкой 26
Глава ВОЗ: Распространение коронавируса можно контролировать 17
Суд отправил Навального в колонию 96
СМИ: США выставили условия снятия санкций с «Северного потока-2» 38
Илон Маск решил уйти из Twitter 23
Меркель считает, что вакцинироваться от коронавируса придется ежегодно 14
В ЕС обновили правила передвижения и ввели темно-красные зоны COVID-19 31
Немецкая оппозиция призвала остановить строительство «Северного потока-2» 15

Песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в необычном формате в связи с пандемией COVID-19, заявили организаторы.

«Мы вынуждены отказаться от привычного сценария проведения конкурса и рассматриваем три другие потенциальные варианты развития событий», - говорится в сообщении на сайте песенного конкурса, передает Радио Свобода.

Организаторы обещают, что определятся с форматом проведения конкурса в ближайшие недели, и отмечают, что приоритетными при выборе формата будут безопасность и здоровье участников и зрителей.

Среди возможных вариантов, рассматриваемых в Роттердаме - проведение онлайн-конкурса среди артистов или их офлайн-выступления без зрителей непосредственно в Нидерландах с соблюдением социальной дистанции и всех мер предосторожности.

При этом организаторы отметили, что не рассматривают вариант отмены конкурса.

По их словам, «Евровидение-2021» состоится в мае этого года.

Планируемый на 2020 год конкурс из-за пандемии перенесли на 2021-й. Но, как решил организатор конкурса, Европейский союз телерадиовещания, страны-участницы должны будут подать новые песни, хотя участники могут остаться те же.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5842 грн.
7
Теги