Сегодня ночью в пункте пропуска «Новые Яриловичи» в Черниговской области пограничники во время проверки микроавтобуса «Фольксваген», которым управлял 41-летний житель Минска, обнаружили 12 приборов наблюдения командира танка, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

На основании оценки рисков пограничники инициировали углубленную проверку транспортного средства.

К проверке подключились представители Администрации Госпогранслужбы и спецподразделения «Дозор», которые находятся на усилении в пункте пропуска, а также представители оперативного подразделения Черниговского отряда совместно с сотрудниками таможни.

Как выяснилось, товар военного назначения белорус перевозил в двойном днище багажного отделения под значительным количеством разрешенного для перевозки груза.

Сейчас выясняются обстоятельства правонарушения. Уведомлены взаимодействующие структуры. Решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 333 УК «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю». Направлено уведомление для внесения в ЕРДР.