также в разделеСтолица
В Киеве коронавирусом заболели еще 342 человека 17
В Киеве снижается количество больных гриппом и ОРВИ 9
В Киеве на Грушевского ограничили движение 28
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 15 человек 14
В Киеве создадут гастрономические туры 17
В Киеве девочка выпала из 17-го этажа 19
В Киеве трое мошенников присвоили 11 миллионов гривен, но попались полиции 23
В Киеве из автомата обстреляли легковушку 22
Январь в Киеве: 9 температурных рекордов и двойная норма осадков 13
В Украине открылся первый магазин IKEA 59
В Киеве – 161 новый случай COVID-19 17
На Троещине в Киеве горел ТЦ: один человек погиб 38
В Киеве завели дела против 9 частных домов престарелых 15
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 360 человек, а 1735 – выздоровели 20
В Киеве двое мужчин упали в шахту лифта, один из них погиб 23
В Киеве запустят социальное такси для людей с инвалидностью 10
В Киеве в реке нашли тело военного 51
В Киеве – почти 400 новых случаев COVID-19 15

В Киеве задержали мужчину, который с балкона стрелял по прохожим, сообщает пресс-служба столичной Патрульной полиции.

«Вчера напуганная прохожая сообщила на линию 102, что из дома на улице Соломенской раздаются выстрелы. На место тут же прибыл экипаж патрульных, но одновременно стрельба прекратилась. Патрульные опросили заявителя и жителей и вычислили квартиру вероятного стрелка. Дверь открыл мужчина, на вопрос инспекторов ответил, что его родственник владеет травматическим оружием. Гражданин позволил патрульным зайти в помещение и пообщаться с ним. Тот, в свою очередь, не отрицал, что стрелял с балкона несколько раз по незнакомцам. Свое поведение мужчина объяснил тем, что под окнами постоянно ходят подозрительные лица», – говорится в сообщении.

По требованию патрульных гражданин дал осмотреть предмет, из которого стрелял, и патроны к нему.

Патрульные задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу Соломенского управления полиции для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина. Позже инспекторы нашли во дворе предмет, похожий на стреляную гильзу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги