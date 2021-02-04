В Киеве задержали мужчину, который с балкона стрелял по прохожим, сообщает пресс-служба столичной Патрульной полиции.

«Вчера напуганная прохожая сообщила на линию 102, что из дома на улице Соломенской раздаются выстрелы. На место тут же прибыл экипаж патрульных, но одновременно стрельба прекратилась. Патрульные опросили заявителя и жителей и вычислили квартиру вероятного стрелка. Дверь открыл мужчина, на вопрос инспекторов ответил, что его родственник владеет травматическим оружием. Гражданин позволил патрульным зайти в помещение и пообщаться с ним. Тот, в свою очередь, не отрицал, что стрелял с балкона несколько раз по незнакомцам. Свое поведение мужчина объяснил тем, что под окнами постоянно ходят подозрительные лица», – говорится в сообщении.

По требованию патрульных гражданин дал осмотреть предмет, из которого стрелял, и патроны к нему.

Патрульные задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу Соломенского управления полиции для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина. Позже инспекторы нашли во дворе предмет, похожий на стреляную гильзу.