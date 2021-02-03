Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины в ходе спецоперации задержали в Запорожье иностранного наркодельца, который планировал дискредитировать оперативника СБУ.
По данным пресс-центра СБУ, иностранец подстрекал исполнителей подбросить наркотики офицеру спецслужбы.
«Сотрудник Службы «мешал» наркобизнесу злоумышленника. После подбрасывания наркотиков заказчик собирался «сдать» офицера СБУ другим правоохранительным органам», - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали фигуранта при передаче исполнителю психотропа для компрометации.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по факту заведомо ложного сообщения о преступлении с созданием искусственных доказательств обвинения, а также по факту сбыта психотропных веществ по ч. 2 ст. 383, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Продолжается досудебное следствие. Разоблачение злоумышленника проводилось под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время