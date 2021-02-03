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Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины в ходе спецоперации задержали в Запорожье иностранного наркодельца, который планировал дискредитировать оперативника СБУ.

По данным пресс-центра СБУ, иностранец подстрекал исполнителей подбросить наркотики офицеру спецслужбы.

«Сотрудник Службы «мешал» наркобизнесу злоумышленника. После подбрасывания наркотиков заказчик собирался «сдать» офицера СБУ другим правоохранительным органам», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали фигуранта при передаче исполнителю психотропа для компрометации.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по факту заведомо ложного сообщения о преступлении с созданием искусственных доказательств обвинения, а также по факту сбыта психотропных веществ по ч. 2 ст. 383, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Продолжается досудебное следствие. Разоблачение злоумышленника проводилось под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры.  
ForUm

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