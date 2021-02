Министерство иностранных дел Украины получило от Китая ноту в связи с введением Украиной санкций против китайских акционеров «Мотор Сич», сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Действительно, МИД Украины получило ноту от китайской стороны по ситуации вокруг «Мотор Сич». Нота является конфиденциальной дипломатической перепиской, поэтому ее содержание разглашать не можем. Министерство проинформировало государственные органы, которые занимаются этим делом, о документе», - сказал Николенко агентству Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что украинская сторона остается настроенной к решению всех вопросов, находящихся на повестке дня отношений Украины и Китая.

Напомним, 31 января сотрудники Службы безопасности Украины приехали с обысками в Запорожье на место внеочередного собрания акционеров АО «Мотор Сич».

Президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 29 января 2020 ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающиеся в последние годы реализовать в Украине права акционеров ПАО «Мотор-Сич», которые включены в санкционный список Украины.

Акционер ПАО «Мотор-Сич» китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. считает необоснованными введенные Украиной против нее и связанных с нею лиц на три года санкции и называет их основной целью препятствование инвестициям в «Мотор Сич».

Зеленский заявил, что не согласен с утверждением, что Китай является главной геополитической угрозой, а также заверил, что при его президентстве контрольный пакет «Мотор Сичи» останется в Украине.

ПАО «Мотор Сич» - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход «Мотор Сичи» вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.