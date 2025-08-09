Путін шкодує, що розпочав війну проти України, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна проти України розвивається не так, як Кремль планував спочатку.

І російський диктатор Владімір Путін нібито шкодує, що розпочав війну проти України. Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю американському журналу Time.

"Мені здається, що ця війна, ця спеціальна військова операція (так у РФ називають повномасштабну війну проти України. - Ред.), пішла не так, як він думав", - сказав формальний лідер Білорусі.

На запитання журналіста, чи шкодує Путін про початок повномасштабного вторгнення в Україну, білоруський диктатор відповів ствердно: "Так, я так думаю. Я впевнений, що він багато про що шкодує. Але реалії - це реалії".