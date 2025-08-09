Путін вимагає від України віддати Донбас без жодних зобов’язань, - WSJ

Ватажок рашистів Владімір Путін представив адміністрації Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значних територіальних поступок з боку Києва, пише The Wall Street Journal посилаючись на європейських та українських чиновників.

Видання вказує, що європейські чиновники висловили серйозні побоювання щодо цієї пропозиції, оскільки Росія вимагає від України передати східну частину країни, відому як Донбас без жодних зобов’язань з її сторони. Зазначається, що країна-агресор лише нібито обіцяє припинення бойових дій в такому випадку.

Вказується, що цю пропозицію Путін передав спеціальному посланнику США Стіву Віткофу в Москві, й вона викликала дипломатичну метушню з метою отримання додаткових роз'яснень щодо деталей пропозиції.

В матеріалі йдеться, що європейські та українські чиновники, які були проінформовані президентом Трампом і Віткоффом під час низки телефонних розмов цього тижня про пропозицію кремлівського диктатора, заявили, що мають побоювання, що Путін просто використовує цю пропозицію як тактичний хід задля уникнення нових санкцій та мит з боку США.

Президент США в середу, 6 серпня заявив, що ця пропозиція є достатньо привабливою, щоб вже наступного тижня розпочати організацію зустрічі з президентом Росії.

Як повідомляв ForUA, президент США на брифінгу заявив, що в процесі анонсованої угоди буде проведений обмін територіями на користь обом сторонам: "Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний і непростий, але, ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам".