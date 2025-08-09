﻿
Полiтика

Путін вимагає від України віддати Донбас без жодних зобов’язань, - WSJ

Путін вимагає від України віддати Донбас без жодних зобов’язань, - WSJ

Ватажок рашистів Владімір Путін представив адміністрації Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значних територіальних поступок з боку Києва, пише The Wall Street Journal посилаючись на європейських та українських чиновників. 

Видання вказує, що європейські чиновники висловили серйозні побоювання щодо цієї пропозиції, оскільки Росія вимагає від України передати східну частину країни, відому як Донбас без жодних зобов’язань з її сторони. Зазначається, що країна-агресор лише нібито обіцяє припинення бойових дій в такому випадку. 

Вказується, що цю пропозицію Путін передав спеціальному посланнику США Стіву Віткофу в Москві, й вона викликала дипломатичну метушню з метою отримання додаткових роз'яснень щодо деталей пропозиції. 

В матеріалі йдеться, що європейські та українські чиновники, які були проінформовані президентом Трампом і Віткоффом під час низки телефонних розмов цього тижня про пропозицію кремлівського диктатора, заявили, що мають побоювання, що Путін просто використовує цю пропозицію як тактичний хід задля уникнення нових санкцій та мит з боку США.  

Президент США в середу, 6 серпня заявив, що ця пропозиція є достатньо привабливою, щоб вже наступного тижня розпочати організацію зустрічі з президентом Росії.

Як повідомляв ForUA, президент США на брифінгу заявив, що в процесі анонсованої угоди буде проведений обмін територіями на користь обом сторонам: "Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний і непростий, але, ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам".

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

мирпутінрашистиВладімір Путін
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

РФ може випробувати ядерну ракету уже найближчими днями, – The Barents Observer
Свiт 08.08.2025 20:19:05
РФ може випробувати ядерну ракету уже найближчими днями, – The Barents Observer
Читати
Прем'єр Індії Моді шукає можливостей скакнути в обійми до свого друга Путіна
Свiт 08.08.2025 19:47:24
Прем'єр Індії Моді шукає можливостей скакнути в обійми до свого друга Путіна
Читати
Стали відомі масштаби руйнувань після нічної атаки по Бучі
Надзвичайні події 08.08.2025 19:02:46
Стали відомі масштаби руйнувань після нічної атаки по Бучі
Читати

Популярнi статтi