также в разделеСтолица
В Киеве создадут гастрономические туры 9
В Киеве трое мошенников присвоили 11 миллионов гривен, но попались полиции 19
В Киеве из автомата обстреляли легковушку 22
Январь в Киеве: 9 температурных рекордов и двойная норма осадков 13
В Украине открылся первый магазин IKEA 59
В Киеве – 161 новый случай COVID-19 17
На Троещине в Киеве горел ТЦ: один человек погиб 38
В Киеве завели дела против 9 частных домов престарелых 13
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 360 человек, а 1735 – выздоровели 20
В Киеве двое мужчин упали в шахту лифта, один из них погиб 21
В Киеве запустят социальное такси для людей с инвалидностью 10
В Киеве в реке нашли тело военного 51
В Киеве – почти 400 новых случаев COVID-19 15
В центре Киева протестуют предприниматели, возможно перекрытие улиц 21
Киев закрывают для грузовиков 21
Киевлян предупредили об ухудшении погоды 30
В Киеве открыли инсталляцию к Международному дню памяти жертв Холокоста 15
В КГГА опровергли информацию о подорожании проезда в общественном транспорте 23

Полицейские устанавливают обстоятельства падения девочки с балкона многоэтажки на улице Михаила Максимовича в Голосеевском районе Киева, сообщает отдел коммуникации столичного главка.

Несовершеннолетняя погибла на месте.

Сообщение о происшествии поступило в 16:00.

По предварительной информации, девочка, 2007 года рождения, упала с балкона 17-го этажа. Она – жительница дома, где произошло событие.

После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
12
Теги