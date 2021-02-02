Полицейские устанавливают обстоятельства падения девочки с балкона многоэтажки на улице Михаила Максимовича в Голосеевском районе Киева, сообщает отдел коммуникации столичного главка.
Несовершеннолетняя погибла на месте.
Сообщение о происшествии поступило в 16:00.
По предварительной информации, девочка, 2007 года рождения, упала с балкона 17-го этажа. Она – жительница дома, где произошло событие.
После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.
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