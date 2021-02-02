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Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что мошенники звонят от его имени к госслужащим и договариваются о встречах. Об этом он написал в Telegram.

«В последнее время участились случаи, когда неизвестные лица звонят педагогам, госслужащим и другим лицам и представляются мной. Говорят: «Вас беспокоит министр образования и науки Сергей Шкарлет», а дальше пытаются от моего имени договариваться о встрече. Последний номер телефона, с которого происходили подобные звонки: 0957793488», – написал он.

При этом Шкарлет подчеркнул, что цель этих мошенников ему не известна. «Поэтому я обращаюсь к коллегам с просьбой быть осторожными. Подчеркиваю: все свои рабочие звонки я осуществляю с телефонов приемной министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте. По указанным номерам прошу обращаться тех, кто подозревает, что получил телефонный звонок от мошенников», – отметил министра.

Шкарлет также сообщил, что юристы МОН прорабатывают вопрос о фейковых звонках и возможности обращения в правоохранительные органы.
ForUm

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