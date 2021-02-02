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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий законопроект №3633 проголосовал 341 народный депутат.

Законом усилена защита журналистов, их близких родственников и членов их семей от применения угроз или насилия в связи с осуществлением журналистами законной профессиональной деятельности, а также в случае препятствования их законной профессиональной деятельности.

Законом внесены в Уголовный кодекс Украины следующие изменения в статью 171. Так, абзац второй части первой изложен в следующей редакции: «Наказываются штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет».

Абзац второй части второй изложен в следующей редакции: «Наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет».

Абзац второй части третьей изложен в следующей редакции: «Наказываются штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».

 
ForUm

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