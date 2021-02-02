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Крупные сети АЗС 2 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах  20-90 коп./л, сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, сообщает enkorr.

В частности, все виды топлива в сети ОККО подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 28,99 грн/л, А-95 — до 29,99 грн/л, ДТ — до 28,99 грн/л.

На станциях KLO бензины подорожали на 20 коп./л, дизтопливо — на 30 коп./л. Таким образом, бензин А-92 на KLO подорожал 26,19 грн/л, А-95 — до 27,19 грн/л, ДТ— до 25,79 грн/л. В сети SOCAR 50 коп./л прибавило только ДТ (29,48 грн/л).

Топливо в сети AMIC подорожало в среднем на 37-54 коп./л: А-92 – до 26,91 грн/л, А-95 – до 27,91 грн/л, ДТ – до 26,73 грн/л.

На заправках «Автотранс», BVS, Chipo, «Укр-Петроль», «Татнефть-АЗС-Украина», «Автопорт» и  SUN OIL цены на топливо выросли на 10-95 коп./л (см. табл.).

Сеть Motto подняла цену бензинов на 20 коп./л в Черкасской и Донецкой областях. При этом ДТ на 10 коп./л подорожало только в Донецкой области.

В «А-95» отметили, что 2 февраля средняя цена по стране бензина А-92  составила 25,57 грн/л, А-95 подорожал до 26,60 грн/л, ДТ — до 25,99 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 12-14 коп./л.

Напомним, крупные сети АЗС за выходные с 29 января по 1 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах  0,2-1 грн/л.
ForUm

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