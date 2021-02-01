Крупные сети АЗС за выходные с 29 января по 1 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,2-1 грн/л, сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает enkorr.

В частности, все виды топлива в сети WOG подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 28,99 грн/л, А-95 — до 29,99 грн/л, ДТ — до 28,99 грн/л.

На станциях Glusco бензины и ДТ подорожали на 40 коп./л: А-92 — до 25,75 грн/л, А-95 — до 27,75 грн/л, ДТ— 26,75 грн/л. Топливо в сети Shell подорожало в среднем на 38 коп./л: А-92 – до 26,57 грн/л, А-95 – до 28,24 грн/л, ДТ – до 27,32 грн/л.

«Овис» и ZOG подняли стоимость топлива на 0,94-1 грн/л. На 50 коп./л подняла цены сеть «Рур Груп».

На заправках AMIC, «БРСМ-Нафта», UPG, «Параллель», SUN OIL, Motto, Mango и «Нефтек» цены на топливо выросли на 10-60 коп./л (см. табл.).

Кроме того, в обед 30 января крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Отметим, это второе поднятие цен в сети «Привата» на прошлой неделе. На 1 грн/л все виды топлива подорожали вечером 28 января.

В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 1 февраля составила 25,43 грн/л, А-95 подорожал до 26,47 грн/л, ДТ — до 25,86 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 53 коп./л.