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В Запорожье маршрутка врезалась в электроопору, в результате чего были травмированы 14 человек, сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

Вечером 1 февраля водитель маршрутного автобуса осуществлял перевозку 15 пассажиров по городскому маршруту №81, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на электроопору.

Семеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По состоянию на шесть часов утра 2 февраля, еще семь человек обратились за помощью медиков.
ForUm

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