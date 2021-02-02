также в разделеМир
Немецкая оппозиция призвала остановить строительство «Северного потока-2» 9
Российского дипломата поймали при попытке вывезти из Молдовы $60 тысяч 8
В мире зафиксировано почти 104 миллиона случаев COVID-19 9
В Германии ответили на призыв Франции прекратить строительство «Северного потока-2» 151
Во Франции призвали Германию отказаться от «Северного потока-2» 12
Пенсии не хватает: Бывший президент Польши ищет работу 38
В Мьянме произошел военный переворот 26
В РФ задержали тысячи человек на акциях в поддержку Навального 22
В центре Москвы мужчина поджег себя 29
На протестах в России задержали уже более 3000 человек 40
Госсекретарь США: Мы осуждаем постоянное применение российской властью жесткой тактики против мирных демонстрантов 20
Против штамма из ЮАР вакцины могут оказаться неэффективны 24
Самый высокий в мире уровень заболеваемости Covid в Португалии 22
В Москве задержали Юлию Навальную 78
Более 2 тысяч задержанных на акциях протеста в России 30
Команда ВОЗ посетила рынок Уханя 20
Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира 16
Нападавшим на украинца в Париже предъявили обвинение 61

Совет ЕС внес изменения в рекомендации по скоординированному подходу к ограничениям свободного передвижения в ответ на пандемию COVID-19, добавив новую категорию ограничений.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

Согласно обновленной рекомендации, новый цвет (темно-красный) добавляется к существующим категориям зеленого, оранжевого, красного и серого на еженедельной карте, которую публикует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Этот цвет будет применяться в районах, где вирус циркулирует на очень высоком уровне, в том числе другие инфекционные штаммы, вызывающие беспокойство. Он будет применяться к районам, где совокупный 14-дневный уровень сообщений о случаях COVID-19 составляет 500 или больше на 100 000 человек.

С ростом числа инфекций и распространением новых штаммов вируса большая часть блока уже в «красной зоне», поэтому новые «темно-красные зоны» помогут выделить зоны с очень высоким риском.

Государства-члены должны препятствовать всем несущественным поездкам в красных и темно-красные районы, одновременно пытаясь избежать препятствий для основных путешествий.

Они также должны требовать от лиц, путешествующих из района, классифицированного как темно-красный, пройти тест на COVID-19 до прибытия и пройти карантин/самоизоляцию.

«Учитывая увеличение возможностей тестирования COVID-19, в рекомендации также вносятся поправки, предоставляющие государствам-членам возможность требовать от путешественников, прибывающих из оранжевой, красной и серой областей, сделать тест перед вылетом», - говорится в заявлении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги