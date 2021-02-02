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В городе Буча Киевской области в результате отравления угарным газом погибли три человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«1 февраля в городе Буча в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в результате отравления угарным газом (неисправность системы вентиляции газового котла) погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г.р.). Подразделения ГосЧС не привлекались», – сказано в сообщении.
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