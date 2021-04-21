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ФОПы и наемные работники из регионов, которые уже вышли из красной зоны карантинных ограничений, также смогут получить по 8 тыс грн.

Об этом заявил заместитель министр социальной политики Виталий Музыченко, сообщает «Экономическая правда».

«Законодательство определяет, что право на получение соответствующей помощи имеют граждане, которые проживают или осуществляют деятельность в регионах, в которых были или введены карантинные ограничения красной зоны именно государственной комиссией», - пояснил он.

Поэтому, по его словам, регионы, которые в феврале-марте вошли в красные зоны, но на сегодня уже оттуда вышли, также имеют право на получение помощи.

Музыченко добавил, что в этих регионах срок выплат такой же, как и в областях, которые сейчас находятся в красных зонах.

Напомним, 30 марта ВР приняла закон о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (№5300).

6 апреля документ подписал президент.
ForUm

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