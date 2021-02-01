По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха января в столице составила -2,5 ° С, что превышает обновленную климатическую норму (1991-2020 гг.) на 0,7 ° С.

Холоднее всего было 20 января, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 20,2 ° С, а теплее – 24 числа, когда максимальная температура поднялась до +8,6 градусов.

За месяц в Киеве климатологи зафиксировали 9 температурных рекордов.

Осадков на проспекте Науки выпало 63 мм, что составило почти две месячные климатические нормы.