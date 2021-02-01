Во вторник, 2 февраля, на севере Украины ожидается ночью -7-15 градусов, днем ​​-3-7 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Восток окажется самым теплым: ночью 1 + 4 градуса, днем ​​+5 +7 градусов, но на Харьковщине холоднее, в течение дня + 2 + 4 градуса.

В центре ночью морозно, -3-7 градусов, однако днем ​​оттепель. В Днипре с районами ночью около нуля, днем ​​до +5 градусов.

В Запорожье и на Херсонщине ночью +2 + 4 градуса, днем ​​+4 + 9 градусов, в Одесской и Николаевской области ночью -1-3, днем ​​+ 2 + 4 градуса. В Крыму днем ​​вероятно до + 10 + 13 градусов.

На Западе ночью 3-6, на Волыни и Ривненщине до -10-14 градусов, днем ​​от 2 мороза до 2 тепла, на Закарпатье до +5 градусов.

Во вторник в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны, только циклоническое влияние еще будет чувствовать южная и восточная части, там 2 февраля будут преобладать дожди.

В Киеве во вторник – сухо, пауза от снега. Однако будет морозно, ночью -8-10 градусов, в окрестностях до -12 градусов, днем ​​-3-5 градусов.

В середине недели в большинстве областей Украины потеплеет, а в конце недели, в течение пятницы-субботы-воскресенья снова усилятся морозы.