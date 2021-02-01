Переформатирования сети учреждений среднего образования, осуществляемые местными органами власти, не приведут к массовому закрытию школ. Все 9-классники будут иметь возможность поступить в 10 классы.

Об этом в комментарии Укринформу сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«Все выпускники 9 классов смогут получить полное среднее образование, то есть закончить 10 и 11 класс. Процессы переформатирования сети учебных заведений, осуществляемые органами местного самоуправления в рамках реформы децентрализации, не приведут к массовому закрытию школ», - сказал Шкарлет.

По его словам, в 2021 году зачисление в старшую школу будет происходить в установленном порядке.

«Как и в прошлом году, оно будет происходить после издания приказа о переводе учащихся 9-х классов в том же учебном заведении. Разве что ученик захотел перевестись в другое учреждение или по основаниям согласно Порядку», - сказал Шкарлет.

Министр отметил, что качество школьного образования связано с тем, насколько эффективна вся образовательная сеть. Кроме того, продолжается реформа школьного образования, которая предусматривает несколько этапов.

«Иными словами, качественное образование не должно зависеть от того, расположена ли школа в большом городе или маленьком селе. Решить эту проблему планируем к 2027 году, когда в образовании исчезнет любая дискриминация качества по ряду финансовых, региональных или других подобных факторов. ...Реформа Новой украинской школы долгосрочная и поэтапная. Ряд трансформаций мы планируем завершить к 2027 году, после чего старшая школа (то есть 10, 11, 12 класс) станет профильной и трехлетней. Такая система начнет действовать с 1 сентября 2027 года, как это прописано в законах «Об образовании» и «О среднем образовании», - пояснил глава МОН.

По словам министра образования и науки, решение о создании сети лицеев, в которых будет старшая школа, согласно действующему законодательству, будут принимать областные или городские советы (в городах с населением более 50 тысяч).

«Но это не значит, что профильные лицеи будут создаваться только в областных центрах или крупных городах. На самом деле создание лицея будет зависеть от способности такого областного или городского совета, основателей таких лицеев создать соответствующую материально-техническую базу. Ведь мы говорим о едином подходе к стандарту и качеству обучения, который должен происходить во всех заведениях старшей школы одновременно и на едином уровне», - сказал Шкарлет.

Также, по его словам, основатели учебных заведений должны обеспечить аудит нынешней сети учреждений профессионально-технического и высшего образования, лицеев, учреждений специализированного образования и т. п.

«Их материальная база может стать частью сети учреждений профильной школы. Это даст возможность спланировать следующие шаги, обсудить план развития учреждений старшей школы с громадами соответствующих населенных пунктов, в частности с родителями учеников, учителями и другими заинтересованными участниками», - подчеркнул министр.

Он также сообщил, что есть законодательные инициативы, разработанные народными депутатами совместно с МОН, благодаря которым в случае их принятия, может быть решена ситуация с созданием учебных заведений, в частности лицеев, в тергромадах.

«В частности, речь идет о расширении возможностей местных советов самостоятельно определяться с вопросом функционирования сети учреждений образования, в том числе лицеев. Фактически будет предлагаться снять законодательные ограничения полномочий сельских, поселковых и местных советов, независимо от численности населения территориальных громад. Кроме того, рассматривается вопрос сохранения нынешней сети учебных заведений, обеспечивающих получение дошкольного и полного общего среднего образования на всех ее уровнях (с 1-го по 11-й класс)», - сказал Шкарлет.

Как сообщалось, в социальных сетях и некоторых СМИ была распространена информация, что с 2021 года в некоторых школах прекращается набор в 10-11 классы, в частности, в Киевской области. Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр образования и науки Сергей Шкарлет заявили, что эта информация - фейк, распространяемый пророссийскими СМИ.