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Лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана» Владимир Гройсман снова готов стать премьер-министром Украины, но считает необходимым получить мандат на выборах.

«Если вы меня спросите, готов ли я к тому, чтобы быть премьер-министром страны, то точно могу сказать: профессионально я совершенно готов к этому», - сказал Гройсман в эксклюзивном интервью агентству Интерфакс-Украина.

В то же время политик отметил, что премьерство не является для него целью.

Он подчеркнул, что считает правильным получить мандат на выборах.

«Но лучший путь - получить мандат доверия от украинцев. Когда есть такой мандат, ты можешь его использовать для достижения цели. Путь нашей команды к этой цели - нормальной жизни людей в Украине - как раз через парламентские выборы», - сказал он.

29 августа 2019 Кабинет Министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новоизбранным парламентом.
ForUm

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