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В понедельник, 1 февраля, в большинстве центральных, ночью в Харьковской, Одесской и Николаевской, днем в большинстве северных областей сильный снег и мокрый снег, сообщил Гидрометцентр.

Днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, гололед, налипание мокрого снега; в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

На дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица (І уровень опасности).
ForUm

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