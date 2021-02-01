В понедельник, 1 февраля, в большинстве центральных, ночью в Харьковской, Одесской и Николаевской, днем в большинстве северных областей сильный снег и мокрый снег, сообщил Гидрометцентр.

Днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, гололед, налипание мокрого снега; в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

На дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица (І уровень опасности).