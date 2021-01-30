Звезда фильма «Молчание ягнят» британский актер Энтони Хопкинс сделал прививку от COVID-19. Видео он обнародовал на своей странице в Facebook.

В заметке 82-летний Хопкинс говорит, что рад такому событию, поскольку изоляция сроком в год теперь закончилась.

«Свет в конце тоннеля (после года добровольного карантина)», - написал он.

Британская королева Елизавета II и ее супруг Филипп, Джо и Джилл Байден, Камала Харрис, Оливер Стоун тоже вакцинировались от коронавируса. Одним из последних прививки от COVID-19 сделал Арнольд Шварценеггер со словами из “Терминатора”.

Напомним, на первом этапе от COVID-19 планируют вакцинировать 367 тысяч украинцев.