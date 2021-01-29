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Первый этап вакцинации в Украине предусматривает доступ к вакцине 367 491 человеку. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает Укринформ.

«На первом этапе вакцинируют людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни. Первый этап предусматривает доступ к вакцинам, общее количество людей, которым мы будем делать вакцинацию - 367 491 человек. Это все люди у нас полностью верифицированы», - сказал Степанов.

Он отметил, что вакцинируют работников мобильных бригад по вакцинации, медицинских работников, врачей, средний медперсонал, который работает в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь при коронавирусе. Также вакцину получат все работники лабораторий, которые проводят исследования на выявление коронавируса, работники экстренной медицинской помощи, люди, которые находятся в специализированных учреждениях, работники этих учреждений, а также военнослужащие.

Министр уверил, что вакцинация в Украине начнется в феврале этого года, как и планировалось.

По его словам, вакцинация будет проходить исключительно безопасными вакцинами, которые будут зарегистрированы в Украине и которые прошли все стадии клинических испытаний. Он добавил, что российскую вакцину в Украине никто регистрировать не будет.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация начнется уже в феврале.
ForUm

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