Карантин меняет привычки киевлян. Любимые кафе, рестораны и пиццерии стали недоступными, поэтому люди ищут другие пути отведать любимых блюд и приспосабливаются к новым условиям жизни в период пандемии. Как рассказали представители известного сервиса доставки еды на дом в Киеве и Киевской области Pizza33 & Sushi33, жители столицы стали значительно чаще заказывать еду на дом.
Причин тому много. Во-первых, что это удобно, быстро и не дорого. Во-вторых, безопасно, если сервис доставки еды следит за тем, чтобы все сотрудники соблюдали санитарно-эпидемиологические правила в период карантина.
«Факты говорят сами за себя. Если раньше услугами нашего сервиса доставки готовой еды чаще всего пользовались киевляне по мере необходимости, к примеру, когда нет времени для готовки или срочно надо накрыть стол для гостей, то сейчас ситуация кардинально поменялась. В период карантина жители столицы и Киевской области стали значительно чаще заказывать еду на дом. И это понятно. В рестораны не попадаешь, а у нас делать заказы вкусно и безопасно, поскольку наши работники следуют санитарно-эпидемиологическим правилам на всех этапах готовки и доставки. Люди, делая заказ впервые, чаще всего становятся нашими постоянными клиентами. Ну, и не забываем о нашей программе лояльности и аппетитные скидки», - рассказали в компании Pizza33 & Sushi33.
Специалисты Pizza33 & Sushi33 советуют: как правильно выбрать сервис доставки еды на дом
1. Надежность. Проверьте, как давно компания работает на рынке. Это важно, поскольку хорошую репутацию заслужить сложно, а вот потерять ее можно в раз. Чем дольше сервис работает, тем больше к нему доверия. Так, к примеру, сервис Pizza33 & Sushi33 успешно работает уже 14 лет.
2. Безопасность. Выясните, соблюдают ли сотрудники компании все санитарные условия. Особенно это важно сейчас, в период карантина. Носят ли маски и перчатки повара при готовке еды и курьеры при доставке, используют ли дезинфекторы, а также упаковываются ли готовые блюда в отдельную индивидуальную упаковку.
3. Обширный ассортимент. Еще один показатель стабильности и надежности сервиса – это большое и систематически обновляемое, а также расширяющееся меню.
4. Отзывы. Обязательно перед тем, как сделать заказ, прочитайте отзывы об обслуживании и качестве еды в Интернете. Важно: ищите информацию не на официальном сайте сервиса, а на сторонних ресурсах. Так, сразу станет понятно, стоит ли заказывать готовую еду у данной фирмы или нет. На собственных сайтах, комментарии вполне могут зачищать, именно поэтому, чтобы понять реальное положение дел, надо смотреть отзывы на независимых источниках.
Справка
Pizza33 & Sushi33 – сервис по доставке готовой еды по Киеву и Киевской области. На рынке с 2007 года. Своим клиентам предлагает качественные блюда по доступной цене. Доставка по Киеву бесплатная при заказе более 200 гривен. Руководство сервиса отслеживает соблюдение сотрудниками всех санитарно-эпидемиологических правил, особенно в период карантина.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время