Министерство культуры и информационной политики направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины относительно ситуации с возможным открытием покерного клуба в Доме профсоюзов на Крещатике, 18.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В здании, где во время Революции Достоинства был штаб Майдана. Там, где при пожаре погибли люди. Память о трагических событиях тех дней должна быть сохранена, а мемориальное наследство почтили достойно... МКИП будет делать все зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений», - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Принимая во внимание роль Дома профсоюзов в событиях Революции достоинства 2013-2014 гг. и трагедии, которая произошли в указанном здании и привели к гибели людей, а также осознавая символическое значение Доме профсоюзов для новейшей украинской истории, МКИП считает, что реализация указанного проекта будет надругательством над памятью погибших участников революции достоинства.

Министерство просит руководство Федерации профсоюзов Украины предоставить объяснения по указанному вопросу и воздерживаться от открытия в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений.