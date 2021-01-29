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Американская компания Johnson&Johnson заявила, что одна прививка ее вакциной показала эффективность до 85% для предотвращения самых серьезных симптомов коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

В компании добавили, что, согласно внутренним исследованиям, прививка показала эффективность 66% для предотвращения средней и тяжелой форм заболевания коронавирусом.

Отмечается, что, в отличие от других вакцин против коронавируса, доза вакцины от Johnson&Johnson вводится одной прививкой. Стоимость одной дозы стоит около 10 долларов США.

Саму вакцину можно хранить при температуре холодильника, что значительно облегчает ее хранение и распределение в мире.

Напомним, в середине декабря американская компания Johnson&Johnson объявила о запуске в полном объеме испытаний своей вакцины от коронавируса в пределах третьей фазы исследований.

По данным Worldometers, в мире по состоянию на 29 января зафиксированы 102144932 случая COVID-19, из них - 2203261 летальный, выздоровели уже 73995432 человека.
ForUm

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