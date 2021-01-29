На пресс-конференцию президента Владимира Зеленского в Мариинском дворце 20 мая 2020 года Государственное управление делами потратило как минимум 269 тысяч гривен.

Об этом сообщает Dozorro со ссылкой на данные из системы Prozorro.

Так, по подсчетам Dozorro, ГУД потратило не менее 269 тыс. грн, в частности:

46 тыс. грн – электромонтажные услуги;

43 тыс. грн – установление подиумов;

43,5 тыс. грн – услуги по тематическому оформлению места;

45,6 тыс. грн – видеоаппаратура;

48,4 тыс. грн – профессиональное освещение;

42,3 тыс. грн – звуковая аппаратура.

Оформлением места проведения пресс-конференции занималась ФЛП Грицуляк Марина Андреевна.

Согласно данным НАПК, в 2019 году эта предпринимательница получила почти 1 млн грн от партии «Слуга народа». Тогда она также оказывала услуги по декоративному оформлению мероприятий.

Напомним, Государственное управление делами (ГУД) занимается обеспечением нужд государственных органов: Офиса президента, Верховной Рады, Кабмина, СНБО и др. ГУД владеет и занимается санаториями, больницами для госслужащих и государственными резиденциями.

В бюджете-2021 на ГУД заложили больше всего средств за последнее время: в 2018 году – 2,64 млрд грн, в 2019 году – 2,4 млрд грн, на 2020 год заложили 2,4 млрд грн (финансовый отчет еще не публиковали), на 2021 год предусмотрено 3,1 млрд грн.