В Национальной полиции Украины с 1 марта заработает главная инспекция, которая будет следить за работой правоохранителей. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что на протяжении прошлого года подразделения внутренней безопасности начали почти 900 уголовных производств. Из них более 400 - по факту предложения или предоставление неправомерной выгоды полицейским, а более трехсот - за совершение противоправных действий в отношении сотрудников полиции. В результате почти 600 правонарушителей уже получили сообщение о подозрении.

«К сожалению, и в подразделениях полиции случаются недобросовестные работники, которые своими позорными поступками бросают тень на коллег. Мы взяли за правило: если полицейский нарушил закон, то это немедленное увольнение из полиции, а материалы служебных расследований безотлагательно передаются в соответствующие правоохранительные органы», - отметил глава ведомства.

В прошлом году уволены за совершение преступлений 142 полицейских, а за нарушение дисциплины - 371.

Кроме того, по инициативе Клименко уже в марте этого года будет создан новый департамент - главная инспекция. Это подразделение должно контролировать работу всей системы Нацполиции, а также анализировать эффективность предоставления полицейских услуг гражданам.

«Не стоит вешать ярлыки на весь многотысячный коллектив полиции из-за непорядочности отдельных лиц. Мы стараемся становиться лучше и работаем над ошибками», - отметил Клименко.