В первом туре выборов ректора Национального авиационного университета, который состоялся 28 января, победил доктор технических наук, профессор Максим Луцкий. Общее количество избирателей, внесенных в списки, составило 2711 человек, явка избирателей составила – 2423 человека (89,3%), сообщила пресс-служба вуза.

Голоса избирателей распределились следующим образом: Максим Луцкий - 1733 голосов (63,9%), Римвидас Хращевский - 393 голоса (14,5%), Павел Борсук - 161 голос (5,9%). Не поддержали ни одного кандидата - 112 голосов (4,1%).

Голосовать могли все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета, структурных подразделений НАУ, а также представители студенчества и сотрудников, избранные путем тайного голосования.

Жалоб на нарушения избирательного процесса, как от участников голосования, так и наблюдателей не получено.

Как сообщает Украинская правда, в 2006 году Луцкий был избран в Верховную Раду от «Блока Юлии Тимошенко», однако в тот же год он перешел к регионалам.

В 2010 году Луцкий повторно был избран в Раду, в следующем году стал председателем комитета по вопросам науки и образования. Там он был одним из самых известных соратников тогдашнего министра образования Дмитрия Табачника. Луцкий является его кумом.

В 2014 году Луцкий стал проректором НАУ. В 2015 году новый и.о. ректора НАУ Римвидас Хращевский его уволил. В приказе об увольнении говорилось, что Луцкий и другие лица были назначены на должности «с превышением служебных полномочий без согласования Ученого совета НАУ, вопреки Уставу, и находились на них вопреки нормам действующего законодательства Украины», а зарплаты им были установлены с нарушением процедур, что нанесло ущерб бюджету. Однако впоследствии Луцкого восстановили в должности.