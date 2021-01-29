В Черновцах между водителями и пассажирами двух автомобилей завязался конфликт, во время которого избили и подстрелили двух человек, сообщает пресс-служба областной полиции.

28 января на спецлинию полиции «102» поступило сообщение о том, что в Черновцах на проспекте Независимости возник конфликт между водителями двух транспортных средств.

По словам заявителя, во время инцидента водитель микроавтобуса Opel Vivaro и двое его пассажиров нанесли телесные повреждения водителю и пассажиру автомобиля Ford Focus и скрылись в неизвестном направлении.

Предварительно, правоохранители выяснили, что во время инцидента злоумышленники применили деревянные палки и оружие неустановленного образца. В результате нападения пострадали двое черновчан возрасте 25 и 38 лет. Врачи госпитализировали пострадавших в больницу и диагностировали у них травмы ног и головы.

Следователи полиции решают вопрос внесения сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.