также в разделеМир
Эксперты ВОЗ начали расследование в Ухане 6
В ЕС одобрили COVID-вакцину от AstraZeneca 9
Эсминец США вошел в Черное море 13
ЕС сократил список стран, жителям которых разрешен въезд 14
Билл Гейтс заявил об угрозе новой опасной пандемии 21
ВОЗ советует странам Европы не ослаблять карантин 17
«Новая газета»: При Путине РФ потратила $609 млрд на лояльные режимы и геополитику 18
Суд оставил Навального под стражей 13
Италия обещает собственную COVID-вакцину в сентябре 11
В Польше вступает в силу скандальный запрет абортов 22
Bellingcat: Отравителей Навального подозревают в убийстве трех активистов 38
Сийярто пояснил, почему Венгрия покупает российскую вакцину 38
Байден считает «Северный поток-2» плохим соглашеним для Европы 12
В связи со штурмом Капитолия выдвинули 150 обвинений 15
МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики 11
Евродепутаты призвали ЕС помочь странам «Восточного партнерства» с COVID-вакциной 8
Грузия назвала условия въезда иностранцев с 1 февраля 15
В мире число случаев COVID-19 перевалило за 100 миллионов 11

Президент Джо Байден не скрывал обеспокоенность во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося на этой неделе.

Об этом в четверг заявила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, сообщает Голос Америки.

Псаки рассказала журналистам, что во время беседы с российским лидером Байден коснулся темы того, как власти обошлись с заключенным критиком Кремля Алексеем Навальным.

«Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и поведения (силовиков) с протестующими», - заявила Псаки.

По ее словам, Байден «никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и (не скрывал) свою обеспокоенность в связи с действиями российского правительства, и он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора».

Напомним, 26 января президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнив в числе прочих важных вопросов, что Америка твердо поддерживает суверенитет Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги