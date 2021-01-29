Президент Джо Байден не скрывал обеспокоенность во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося на этой неделе.

Об этом в четверг заявила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, сообщает Голос Америки.

Псаки рассказала журналистам, что во время беседы с российским лидером Байден коснулся темы того, как власти обошлись с заключенным критиком Кремля Алексеем Навальным.

«Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и поведения (силовиков) с протестующими», - заявила Псаки.

По ее словам, Байден «никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и (не скрывал) свою обеспокоенность в связи с действиями российского правительства, и он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора».

Напомним, 26 января президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнив в числе прочих важных вопросов, что Америка твердо поддерживает суверенитет Украины.