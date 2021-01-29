Европейское агентство лекарственных препаратов одобрило допуск к применению в странах ЕС вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, сообщает DW.

Окончательное решение должна принять Еврокомиссия.

Эксперты считают, что эта вакцина дешевле, чем вакцины от Pfizer и BioNTech и Moderna. Также она имеет более простые условия хранения.

В то же время постоянная комиссия по вакцинации при немецком Институте Роберта Коха заявила, что вакцину AstraZeneca стоит использовать только среди людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Ранее вакцину от коронавируса AstraZeneca одобрили для использования Великобритания и Индия.



