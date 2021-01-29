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Украина находится на третьем месте по количеству поданных в Европейский суд по правам человека жалоб.

Об этом говорится в отчете ЕСПЧ за 2020 год, обнародованном сегодня на сайте суда, передает УНИАН.

На сегодняшний день в суде на стадии рассмотрения находится всего 61,5 тыс. дел, 75% из которых касаются пяти стран.

Больше всего дел поступает из Российской Федерации - 13,8 тыс. (22,4%) дел, которые необходимо рассмотреть.

На втором месте - жалобы из Турции - 11 тыс. 150 (18,1%), а на третьем - из Украины - 10 тыс. 250 (16,7%).

Далее следует Румыния - 7,7 тыс. жалоб (12,5%). На пятом - Италия - 3,4 тыс. жалоб (5,5%).

Всего в 2020 году в ЕСПЧ поступило 41,7 тыс. жалоб, в то время как в 2019 году их было 44,5 тыс., что свидетельствует об уменьшении количества обращений на 6%.

 
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