Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области разведчика террористических организаций «Л/ДНР», который дал показания причастности РФ к военной агрессии на Донбассе.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель региона в 2016 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям в частности к разведподразделениям НВФ, которые участвуют в боевых действиях неподалеку Докучаевская, Авдеевки, Луганска и поселка Стила.
Сейчас задержанный в рамках уголовного производства сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Злоумышленник, в частности, сообщил о многочисленных случаях обстрелов боевиками населенных пунктов и позиций украинских военных для освещения в российских СМИ якобы провокаций со стороны ВС Украины.
Также он рассказал о произволе российских кадровых офицеров по отношению к боевикам из числа местного населения. Сейчас фигуранту производства следователи СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
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