Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области разведчика террористических организаций «Л/ДНР», который дал показания причастности РФ к военной агрессии на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель региона в 2016 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям в частности к разведподразделениям НВФ, которые участвуют в боевых действиях неподалеку Докучаевская, Авдеевки, Луганска и поселка Стила.

Сейчас задержанный в рамках уголовного производства сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Злоумышленник, в частности, сообщил о многочисленных случаях обстрелов боевиками населенных пунктов и позиций украинских военных для освещения в российских СМИ якобы провокаций со стороны ВС Украины.

Также он рассказал о произволе российских кадровых офицеров по отношению к боевикам из числа местного населения. Сейчас фигуранту производства следователи СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.