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Украина подозревает по меньшей мере пять человек по делу о преступлениях в так называемой подпольной тюрьме «Изоляция» на территории бывшего завода изоляционных материалов в оккупированном Донецке.

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал начальник управления Департамента по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Андрей Лещенко.

«В настоящее время есть 5 человек, совершивших те или иные преступления, но это не говорит, что правоохранительные органы знают о преступлении только этих пяти человек. Нет. В целом их около 50. В ближайшее время, надеемся, что будут определенные процессуальные решения по этому уголовному делу. Но это уже решать процессуальному руководителю в конкретном уголовном производстве, достаточно доказательств в настоящее время, для того чтобы предъявить обвинение тому или иному человеку», - пояснил Лещенко.

По его словам, Украина заинтересована в наказании тех, кто совершил преступления, в том числе на оккупированной территории, как на национальном, так и на международном уровне. Правда, в международных судебных инстанциях другой подход к доказательству события преступления, сказал чиновник.

«Существует такое понятие «форма командной ответственности», которое отсутствует в нашем национальном законодательстве. Что это значит? Если есть человек, который знает или узнал потом, что в отношении пленного или гражданского происходили какие-то военные действия, но он не прекратил это или не привлек к ответственности людей, которые совершали эти преступления, то этот человек считается соисполнителем этого преступления. Это дает возможность Международному уголовному суду привлекать к ответственности людей, которые фактически не совершали пыток, изнасилований или убийств, но знали о том, что такие события происходят на территории, находящейся под их контролем или их ответственностью», - отметил Лещенко.

В 2014 году российские гибридные силы захватили территорию музея современного искусства (бывшего завода изоляционных материалов) и устроили там тайную тюрьму. Об удержании и пытках там заявляли освобожденные из плена граждане. В частности, там удерживали ученого Игоря Козловского и журналиста Станислава Асеева.

Недавно российская Википедия пыталась удалить статью «Изоляция Тюрьма» через украинские источники, на которые ссылаются авторы. Статья сих пор находится на рассмотрении по удалению.

В интернете опубликованы фото из тюрьмы «Изоляция».
ForUm

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