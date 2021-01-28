Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино подписали письмо о намерениях по созданию украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности между МИД, МВД Украины и Министерством по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Группа будет работать над широким спектром вопросов в сфере миграции и мобильности, включая вопросы упрощения режима поездок граждан Украины в Канаду.

«Рабочая группа станет эффективным инструментом совместного реагирования на мировые вызовы в сфере миграции и новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду», - заявил Кулеба.

Аваков подчеркнул, что начало рабочей группы по мобильности позволит закрепить особый статус украинско-канадского партнерства и способствовать реализации комплекса мер, направленных на взаимодействие компетентных органов Украины и Канады.